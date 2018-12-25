Радиофизики ТГУ испытают на добровольцах прибор для лечения обморожения

Томск, , 13:36 — REGNUM Радиофизики Томского государственного университета испытают установку для лечения обморожений. Прибор будет использоваться в медсанчасти №2 Томска с согласия пациентов, сообщает 25 декабря пресс-служба вуза.

В сообщении отмечается, что в северных регионах России на обморожения приходится 10−15% всех травматических случаев. Только за три дня в начале декабря этого года сильных морозов пострадали 15 жителей Томской области. При этом лечение может занять два и более месяца, а его стоимость вдвое превышать стоимость лечения от ожогов. Почти в 90% случаев травма приводит к инвалидности.

«Когда по скорой помощи будут привозить людей, профессор Евгений Гаврилин будет предлагать им лечение на этой установке», — сообщил руководитель проекта, профессор ТГУ Григорий Дунаевский.

По его словам, суть инновационной методики заключается в отогреве конечности при помощи слабого СВЧ-поля. Такой способ уменьшит последствия отогрева конечности, когда снаружи сосуды уже раскрываются, а внутри всё ещё заморожены. Маломощное СВЧ-излучение позволит бережно прогреть конечность на всю глубину, это эффективный и недорогой способ спасти переохлажденную конечность.

Ранее учёные проводили эксперименты на лабораторных животных. Они показали, что уже на четвертый день у подопытных кроликов восстанавливались функции обмороженных конечностей, однако до использования этой методики на людях требовались серьезные доработки, которые к настоящему времени практически завершены. На следующем этапе будут проведены доклинические и клинические испытания прибора, а затем состоится передача производителям и вывод на рынок.

Читайте также: В ТГУ разработают модель регулирования использования генетических данных