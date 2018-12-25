Уральские учёные развивают технологию обнаружения взрывчатых веществ

Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM Ученые Института органического синтеза им. И. Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (ИОС УрО РАН) и Уральского федерального университета синтезировали серию новых флуорофоров и протестировали их на приборе для обнаружения взрывчатых веществ, сообщает 25 декабря пресс-служба вуза.

«Флуорофоры представляют собой вещества, как правило, порошки разных цветов, которые при воздействии на них ультрафиолетом начинают светиться, — объясняет старший научный сотрудник лаборатории гетероциклических соединений ИОС УрО РАН Егор Вербицкий. — Взаимодействуя с другими объектами, вещества меняют либо окраску, либо интенсивность свечения».

Таким образом, флуорофоры могут служить индикаторами присутствия раковых клеток в организме, загрязнений опасными экотоксикантами почв и грунтовых вод. Группа ученых под руководством академика Валерия Чарушина использует флуорофоры в устройстве обнаружения взрывчатых веществ.

Прибор, работающий по принципу пылесоса, прокачивая поток воздуха через сенсорный элемент — кусок нетканого целлюлозного материала, обработанный раствором флуорофора, — разработал доцент кафедры экспериментальной физики УрФУ, кандидат физико-математических наук Константин Хохлов и кандидат технических наук Анна Баранова.

«Затухание» свечения сенсора при облучении указывает на наличие паров взрывчатого нитросодержащего вещества, например, тринитротолуола и его производных. По скорости затухания можно косвенно судить о концентрации вещества. Сенсоры, созданные в Екатеринбурге, обладают свойством практически полностью восстанавливаться за несколько часов, поэтому могут применяться многократно.

Система успешно прошла испытания во время подготовки к проведению в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу — 2018 и оказалась востребована военными, транспортной полицией, аэропортами, приборостроительными компаниями.

В настоящее время ученые продолжают синтез новых флуорофоров, добиваются того, чтобы сенсоры были долговечнее и чувствительнее к как можно более широкому диапазону взрывчатых веществ.

Читайте также: Учёные Севастополя научились превращать боеприпасы в удобрения