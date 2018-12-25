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Зонд New Horizons не нашёл колебаний яркости у объекта в поясе Койпера

Наука

Зонд пролетит мимо объекта 1 января

Вашингтон, 25 декабря 2018, 12:28 — REGNUM  Зонд New Horizons не нашёл периодических колебаний яркости у карликовой планеты 2014 MU69. Об этом сообщается на сайте миссии.

Зонд пролетит мимо объекта, находящегося в поясе Койпера, 1 января. Наблюдения за ним показали, что колебаний яркости у объекта нет.

Это может говорить о том, что объект окружен облаком пыли, похожим на кометную кому, или множеством мелких спутников.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе зонд New Horizons впервые получил фотографии карликовой планеты 2014 MU69.

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