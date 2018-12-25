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S7 Space заявила о начале работы над проектом «Орбитальный космодром»

Наука

Компания призвала государственные корпорации, коммерческие компании и амбициозные стартапы к сотрудничеству

Москва, 25 декабря 2018, 11:43 — REGNUM  Создание проекта «Орбитальный космодром» анонсировала частная российская компания S7 Space. Об этом 25 декабря сообщается на странице компании в Facebook.

Отмечается, что орбитальный космодром станет необходимым элементом межпланетной космической транспортной системы будущего. Он будет перевалочным пунктом для обслуживания и заправки межпланетных космических кораблей и околоземных спутников, а также тренировочной базой, научной лабораторией и туристическим центром.

https://www.facebook.com/search/str/s7+space/keywords_blended_featured_posts

Компания призвала государственные корпорации, коммерческие компании и амбициозные стартапы к сотрудничеству в этой области. Предлагается опереться на достижения «предшественников, которые дали нам околоземное пространство» в первые десятилетия космонавтики.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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