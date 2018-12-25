S7 Space заявила о начале работы над проектом «Орбитальный космодром»

Москва, , 11:43 — REGNUM Создание проекта «Орбитальный космодром» анонсировала частная российская компания S7 Space. Об этом 25 декабря сообщается на странице компании в Facebook.

Отмечается, что орбитальный космодром станет необходимым элементом межпланетной космической транспортной системы будущего. Он будет перевалочным пунктом для обслуживания и заправки межпланетных космических кораблей и околоземных спутников, а также тренировочной базой, научной лабораторией и туристическим центром.

https://www.facebook.com/search/str/s7+space/keywords_blended_featured_posts

Компания призвала государственные корпорации, коммерческие компании и амбициозные стартапы к сотрудничеству в этой области. Предлагается опереться на достижения «предшественников, которые дали нам околоземное пространство» в первые десятилетия космонавтики.

Читайте также: «Газпром космические системы» и S7 Space договорились запускать спутники