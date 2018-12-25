Китайские учёные нашли альтернативу золоту

Пекин, , 11:24 — REGNUM Китайские учёные нашли возможность значительно сократить использование редких, дорогостоящих металлов в качестве катализаторов. Сделать это позволит новое изобретение исследователей из провинции Ляонин (город Далянь), которые с помощью новой методики превратили медь в материал, который по своим характеристикам очень похожих на золото. Он может выдерживать высокие температуры, окисление и эрозию. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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Группа учёных при помощи «стрельбы» в медную мишень струёй горячего, электрически заряженного газа аргона, смогли получить уникальные наночастицы из меди.

Отмечается, что новый материал нельзя использовать для изготовления фальшивых золотых монет, так как его плотность остаётся такой же, как у обычной меди. Однако, по мнению учёных, новый металл позволит удешевить катализаторы, для которых используется золото и другие драгоценные металлы. Например, для получения угля из спирта. Обнаруженный материал может служить ускорителем аналогичной химической реакции.

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Как сообщало ИА REGNUM, специалисты международного проекта «Синтезтех» разрабатывают технологию синтеза элементов платиновой группы. В основе технологии лежит феномен низкоэнергетических ядерных реакций, а в качестве сырья используются менее ценные металлы.