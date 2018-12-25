Ученые рассказали об устройстве мозга древнего человека

Кейптаун, , 11:22 — REGNUM Мозг австралопитека Australopithecus prometheus, жившего на Земле 3,67 млн лет назад, имеет черты, присущие приматам и современным людям. Исследование ученых из ЮАР опубликовано в журнале Naked-Science.

Так, сходство заключается в асимметричной структуре и строении срединных менингеальных сосудов. Кроме того, сосудистая система гоминидов представала собой более сложную структуру, чем ранее предполагали ученые.

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Таким образом, считают ученые, более молодые гоминиды со временем развили некоторые сложные структуры мозга, что приблизило их к структуре мозга человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года ученые из ЮАР представили публике скелет древнего предка человека, найденного шахтерами в пещере Стеркфонтейн. Скелету австралопитека примерно 3,6 млн лет, и для своего возраста скелет предка современного человека отлично сохранился.

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