Европейские селекционеры понизили климатическую устойчивость пшеницы

Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Причиной плохой климатической устойчивости сортов пшеницы, выведенных европейскими селекционерами, является снижение генетического разнообразия данного вида растений. Об этом сообщается в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что в погоне за повышением урожайности зерновых селекционеры достигли серьезных успехов, однако оборотной стороной медали стало снижение генетического разнообразия пшеницы, повлекшее недостаточную устойчивость сортов злаковых при климатических изменениях.

В статье указано, что в результате такого генетического «выхолащивания» климатические изменения стали серьезно влиять на процент отклонений от среднего значения урожайности пшеницы в странах ЕС. Ученые установили, что климатическое влияние объясняет до 51% отклонений по урожайности в странах Западной Европы и до 66% — на востоке ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что замедление темпов роста сельскохозяйственной отрасли России в 2018 году связано с неблагоприятными погодными условиями.

Читайте также: Путин объяснил, почему замедлился рост сельского хозяйства РФ