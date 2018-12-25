Физики подтвердили модель ферромагнетизма Стонера

Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Новый подход, предложенный физиками из США и Италии, подтвердил две теории, которые описывали поведение газа отталкивающихся фермионов — модель ферромагнетизма Стонера и модель образования связанных «молекул». Об этом сообщает сетевое издание N+1.

Ученые под руководством Маттео Закканти применили метод накачивающе-зондовой радио-спектроскопии. Они использовали направленный на ферми-газ короткий радиоволновый импульс, после чего через короткое время измеряли отклик системы. При разной частоте импульса наблюдались два типа отклика.

Наблюдения физиков подтвердили обе теории, описывающие поведение газа отталкивающихся фермионов. По их мнению, оба механизма актуальны для описания динамики ферми-газа. Дальнейшие планы предполагают исследование транспортных свойств рассмотренной системы. Не исключено, что проведенная работа усовершенствует теорию фермионной сверхтекучести.