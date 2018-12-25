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Ученые доказали существование сверхстабильных «магических» наночастиц

Наука

Результаты исследования открывают новые возможности для широкого применения наночастиц

Москва, 25 декабря 2018, 10:38 — REGNUM  Ученые из России и Китая с помощью алгоритма, который был разработан в Сколковском институте науки и технологий, обнаружили схожесть наночастиц и атомов, что объяснило возможность существования обладающих повышенной стабильностью частиц (или «магических частиц»). Свое открытие ученые опубликовали в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.

Так, ученые при использовании алгоритма USPEX просчитали структуру нескольких наночастиц — нестабильных, обычных и суперстабильных, состоящих из оксидов железа и церия.

Благодаря этому специалисты построили карту, которая показала, что у наночастиц есть «хребты» и «острова» стабильности, а также «моря нестабильности», какие встречаются у атомных ядер. Таким образом, наличие необычных свойств у материала можно предугадать. Эти результаты открывают новые возможности для широкого применения наночастиц, говорится в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при поддержке международной группы токсикологов обнаружили, что в процессе дуговой сварки образуются наночастицы, опасные для здоровья человека.

Читайте подробнее: Российские учёные обнаружили вредные наночастицы в сварочном дыме

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Научные исследования
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