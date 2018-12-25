В США ученые воссоздали взрыв лавы при попадании в воду

Нью-Йорк, США, , 10:38 — REGNUM Исследователи из университета штата Нью-Йорк в Буффало поставили серию экспериментов, моделирующих взрыв вулканической лавы при контакте с холодной водой. Об этом говорится в сообщении на сайте научного учреждения.

Отмечается, что ученые пытались спрогнозировать события, сопровождающие вулканические извержения с выбросами лавы. В статье указано, что в ходе экспериментов исследователи плавили вулканическую горную породу базальт и выливали расплав в охлажденную воду.

Сообщается, что эффекта взрыва удалось достичь только после того, как по емкости с водой во время помещения в нее «лавы» наносились удары. В итоге ученые выяснили, что взрыв лавы с образованием крупного пузыря-фонтана происходит, если над точкой соприкосновения с водой находится слой расплавленного вещества не менее 30 см. толщиной.

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