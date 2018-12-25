Учёные ЦИАМ рассказали о «виртуальном двигателе»

Москва, , 08:09 — REGNUM Учёные Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова провели семинар по прикладным проблемам механики сплошной среды в авиадвигателестроении. В ходе мероприятия были представлены доклады, посвященные основам моделирования высокотемпературных газотурбинных двигателей, сообщила пресс-служба института.

Руководителями мероприятия выступили сотрудники: академик РАЕН, д.т.н., профессор Юрий Темис и член-корреспондент РАЕН, д. ф-м н., профессор Михаил Иванов, соавторы представленных докладов. Участниками семинара стали специалисты отраслевых НИИ, предприятий авиационной промышленности и ведущих вузов России.

Отмечается, что в ходе семинара слушатели узнали о построении стратегии «виртуального двигателя» для детали узла или всей конструкции — от эскизного проектирования до создания имитационных моделей.

«Знает ли конструкция, ЧТО вы о ней думаете? Согласна ли она с вами? Насколько адекватны ваши модели?» — спросил у зала Юрий Темис.

Он рассказал, что «виртуальный двигатель» — это дальнейшее развитие и обобщение опыта ЦИАМ в сфере создания систем автоматизированного проектирования, в которых ключевая идея кроется в философии многодисциплинарного проектирования. При этом все элементы системы постоянно совершенствуются, в зависимости от потребностей инженеров и проектировщиков.

Также в ходе семинара были представлены доклады о математических моделях высокотемпературных авиационных двигателей, их газодинамических особенностях при расчете с использованием примеров реальных турбин и компрессоров и проблема охлаждения горячих узлов.

Государственный научный центр России, ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» — единственная в стране научная организация, осуществляющая полный цикл исследований, необходимых при создании авиационных двигателей и газотурбинных установок на их основе, а также научно-техническое сопровождение изделий, находящихся в эксплуатации.

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