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В Казахстане создали Совет молодых ученых

Наука

Представителей в новый Совет будут выдвигать научные организации и вузы Казахстана

Астана, 25 декабря 2018, 07:36 — REGNUM  При министерстве образования и науки Казахстана создан Совет молодых ученых, который примет участие в разработке предложений по реализации государственной политики в области науки, сообщили в пресс-службе комитета науки министерства образования и науки Казахстана.

Совет будет сформирован из числа кандидатур, рекомендованных научными организациями и высшими учебными заведениями Казахстана с учетом основных научных направлений.

Кандидаты в Совет молодых ученых должны быть не старше 40 лет, должны иметь ученую степень и опыт участия в финансируемых научных исследованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря председатель правительства Казахстана Бахытжан Сагинтаев во время рабочей поездки в Алма-Ату обсудил с учеными проблемы развития отечественной науки.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Казахстана обсудил с учеными проблемы развития науки

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Политическая жизнь Казахстана
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