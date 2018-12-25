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На севере Китая найдена каменная табличка эпохи династии Мин

Наука

Возраст ее составляет 479 лет

Шицзячжуан, Китай, 25 декабря 2018, 07:32 — REGNUM  Каменная табличка времен династии Мин (1368 — 1644) была найдена в одной из деревень в провинции Хэбэй на севере Китая, передает агентство Синьхуа.

Табличка датируется периодом правления императора Цзяцзина (личное имя Чжу Хоуцун), а возраст ее составляет 479 лет. Табличка была обнаружена в дереве Хоучжай в уезде Линьси. Ее высота составляет 200 см, ширина — 71 см, а толчена — 22 см.

На ней выгравировано 915 иероглифов, которые описывают некое семейство по фамилии Хоу и их благородные филантропические деяния. По словам руководителя департамента защиты культуры уезда Линьси, находка каменной таблички позволила историкам лучше понять социальное устройство Китая в эпоху династии Мин.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Китая, во Внутренней Монголии была найдена уникальная яма для человеческих жертвоприношений периода поздней империи Ляо и ранней династии Цзинь.

Читайте ранее в этом сюжете: Яма для человеческих жертвоприношений империи Ляо найдена на севере Китая

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Археология
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