Яма для человеческих жертвоприношений империи Ляо найдена на севере Китая

Хух-Хото, Китай, , 06:31 — REGNUM Археологи нашли кости детей и взрослых на месте раскопок руин, обнаруженных в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По мнению ученых, кости находились в яме для человеческих жертвоприношений. На дне ямы округлой формы было найдено пять целых скелетов и несколько черепов. Дли ямы составила три метра, сообщили в местном институте культурных реликвий и археологии.

Выяснилось, что скелеты принадлежат 14 жертвам, из которых несколько детей. Взрослые жертвы все были женщинами, в то время, как пол детей не установлен. На некоторых костях были обнаружены рубленые повреждения, что говорит о насильственном характере смерти.

Яма была обнаружена под руинами огромного дворцового комплекса в Шанцзине, который (хошун Байрин-Цзоци), который являлся первой столицей империи Ляо (916 — 1125). Комплекс построек и жертвенная яма относятся к периоду между поздней империи Ляо и ранней династией Цзинь (1115 — 1234).

При этом, археологи исключили возможность того, что жертвенная яма являлась обычной гробницей. Рядом с ямой для человеческих жертвоприношений была найдена также обнаружена прямоугольная яма, где находили три скелета лошадей, кости верблюда, черепа собак и кошек, а также несколько нецелых человеческих черепов.

По словам археологам, им никогда прежде не приходилось находить жертвенные ямы под дворцовыми сооружениями, относящихся к указанному периоду, впрочем, как и жертвенные ямы в принципе. По мнению руководителя археологической команды Дун Синьлиня, люди и животные могли быть принесены в жертву во имя строительства комплекса задний, чье предназначение до сих пор не известно.

Напомним, что империя Ляо была основана кочевниками кидань-монголами на северо-востоке Китая племенным вождем Абаоцзи (Амбагай). Сейчас на этой территории расположен хошун Байрин Цзоци во Внутренней Монголии Китая.

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