В Карском море впервые обнаружена ветвь теплого течения Гольфстрим

Архангельск, , 22:26 — REGNUM Арктический плавучий университет, по итогам экспедиции 2018 года на судне «Профессор Молчанов», впервые в истории обнаружил и зафиксировал скопления микропластика и попадание вод Гольфстрима в Карское море — рассказал ТАСС руководитель экспедиции, проректор САФУ Константин Зайков.

«Это была первая экспедиция по изучению микропластика в Белом и Карском морях. В Баренцевом море одновременно в этот же сезон нашими партнерами из Мурманска также проводились исследования по микропластику, там ситуация серьезная. В Карском море микропластик тоже обнаружен, причем впервые, в небольших количествах», — сообщил он.

«Либо это микрочастички хозяйственной деятельности рыбопромысловиков, либо это частички, которые идут из сточных вод городов в основном с Гольфстримом, то есть это микропластик из Европы, который мигрирует из Баренцева моря» — пояснил руководитель экспедиции.

По его словам в Карском море пока немного микропластика, в Белом море его концентрация больше, а в Баренцевом море с микропластиком уже сложилась тревожная ситуация. Больше всего загрязнена граница Белого и Баренцева морей.

Ученый также сообщил, что в этом году впервые в Карском море зафиксирована ветвь теплого течения Гольфстрим, хотя считается, что это теплое течение в него не заходит.

«Это теплая струя, хотя, конечно, она теплее окружающих вод на доли градуса, но классическая модель подразумевает, что в Карское море Гольфстрим не заходит. Это маленькое отклонение, которое может стать большим открытием», — сказал Константин Зайков.