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Преподаватель луганского вуза: в ЛНР работают около 500 молодых ученых

Наука

Из них 140 – в Луганском национальном университете

Луганск, 24 декабря 2018, 21:23 — REGNUM  В образовательных учреждениях Луганской Народной Республики (ЛНР) работают порядка 500 молодых ученых, заявила глав Ассоциации молодых ученых республики Ольга Старикова, сообщает 24 декабря «Луганский информационный центр».

По ее словам, в Луганской национальном университете им. Владимира Даля работают порядка 140 молодых ученых. Старикова добавила, что около 50 молодых ученых приняли заочно участие в российских мероприятиях.

Напомним, Ассоциация молодых ученых ЛНР включает в себя советы молодых ученых различных вузов. Цель ассоциации — оказывать помощь молодым ученым т развивать научный потенциал республики. Глава ассоциации Ольга Старикова — старший преподаватель кафедры туризма и гостиничного хозяйства Луганского нацуниверситета.

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