Немецкие ученые указали на связь между бессонницей и ожирением

Кёльн, Германия, , 16:50 — REGNUM Лишение сна делает десерты, закуски и другие не очень полезные блюда еще более привлекательными, чем обычно, сообщает AMNA.

Новое немецкое исследование показывает, что даже одной ночи бессонницы достаточно, чтобы увеличить тягу к продуктам, приносящим удовольствие: исследователи заключили, что связь бессонницы с тенденцией к ожирению кроется скорее в мозге, нежели в гормональных факторах.

Исследователи во главе с профессором биологической психологии Яном Петерсом из Университета Кельна, которые сделали соответствующую публикацию в журнале неврологии «Journal of Neuroscience», изучили 32 здоровых добровольца с нормальным весом, в возрасте от 19 до 33 лет. Участники эксперимента одинаково ужинали, после чего одни оставались без сна, а другие всю ночь спали нормально. Утром все участники должны были сдать анализ крови и пройти исследование мозга с помощью МРТ, а затем приглашались на завтрак.

Оказалось, что те, кто провели ночь без сна, гораздо больше по сравнению с остальными тянулись к сладкой и нездоровой пище — это происходило даже несмотря на то, что аппетит их был таким же, как у тех, кто спал нормально. После ночи потерянного сна обследования мозга показали повышенную активность между миндалиной и гипоталамусом, который регулирует потребление пищи, — что, пришли к выводу исследователи, означает, что лишение сна, даже если не повышает аппетит, делает определенную еду более желанной.