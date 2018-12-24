Микробиологи из Индии проявили интерес к сотрудничеству с АлтГУ

Барнаул, , 14:26 — REGNUM Учёные медицинского Университета короля Георга (Индия) проявили интерес к совместной работе с исследователями из Алтайского государственного университета (АлтГУ), в первую очередь в области получения рекомбинантных белков, сообщает 24 декабря пресс-служба вуза.

Отмечается, что о своей заинтересованности микробиологи из Индии сообщили во время визита доцента кафедры органической химии химического факультета АлтГУ, к.б.н. Дмитрия Щербакова.

«Уверен, что благодаря поддержке родного университета мы сможем выстроить долгосрочное успешное сотрудничество, ведь с Индией у нас давние культурные и исторические связи», — сказал Щербаков по итогам встречи.

По окончании визита было принято решение организовать следующую встречу в начале 2019 года, с целью подписания договора о сотрудничестве.

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