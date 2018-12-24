Корейские ученые создали «жующего» робота

Сеул, , 15:50 — REGNUM С возрастом зубы у человека выпадают, а десны становятся слабее, что затрудняет правильное жевание, поэтому ученые из Корейского исследовательского института по вопросом питания разработали специального робота, воссоздающего процесс жевания, чтобы выявить мягкие продукты, которые легко смогут употреблять люди со слабым челюстным аппаратом, сообщает YTN.

Робот представляет собой аналог челюсти человека. Он используется для того, чтобы измерить силу, прилагаемую для жевания пищи.

Полученные данные используются для создания «мягкой пищи» для пожилых людей.

Ученые протестировали более 20 продуктов от моркови и корня лотоса до говядины, свинины и курицы.

Половина людей старше 65 лет страдают от проблем с пережевыванием пищи.

Ожидается, что эта технологиясыграет ключевую роль в формировании нового пищевого рынка для пожилых людей, с учетом того, что 20% население приходится именно на них.