Учёные сняли на видео умеющих дышать под водой ящериц

Сан-Хосе, , 13:29 — REGNUM В природе существуют ящерицы, которые умеют дышать под водой. Однако такой способностью обладают только пресмыкающиеся одного вида — Anolis oxylophus. Это выяснили учёные во время длительных съёмок документального фильма «Законы ящерицы» в Коста-Рике.

Видео опубликовано: Smithsonian Channel

По словам создателей фильма, они никак не могли понять, куда деваются ящерицы после того, как прыгают с обрыва в воду, пока не провели съёмки под водой. Выяснилось, что пресмыкающиеся замирают на дне водоёма и ждут, когда минует опасность на суше.

Возможность дышать под водой им даёт специальный воздушный пузырь, в котором всегда есть запас воздуха. Его хватает на 15 минут. При этом сам процесс дыхания ящерицы под водой учёным пока неизвестен, но они намерены заняться изучением этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года учёные из США и Германии обнаружили останки ящерицы, обладавшей двумя обычными глазами и двумя теменными. Это первый известный случай, когда у челюстных позвоночных, помимо обычных глаз, имеются теменные.

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