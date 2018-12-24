Видео: ученые научили роботов двигаться как единый организм

Барселона, Испания, , 12:32 — REGNUM Ученые из Европейской лаборатории молекулярной биологии Барселоны в рамках проекта Swarm-Organ продемонстрировали работу множества миниатюрных роботов, способных двигаться как единый организм. Ролик был опубликован на YouTube-канале HauertLab.

В проекте также приняли участие сотрудники Бристолькой лаборатории робототехники и Бристольского университета. Его участники смогли добиться, чтобы 300 роботов размером с монету вели себя подобно клеткам человеческого тела и создавали различные структуры без участия оператора.

Создатели проекта надеются, что в ближайшем будущем он получит практическое применение, например — при создании мостов (рой роботов может принимать любую форму) или при разборе завалов, возникающих при землетрясениях.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Intrinsyc из Канады выпустила комплект Qualcomm Flight Pro, предназначенный для разработчиков беспилотных летательных аппаратов. Стоимость начальной версии составляет около $950.

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