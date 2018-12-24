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Учёные ННГУ разрабатывают противоопухолевые молекулярные комплексы

Наука

Разработка позволит оказывать на направленное воздействие на опухолевые очаги

Учёные ННГУ разрабатывают противоопухолевые молекулярные комплексы
Научные исследования

Нижний Новгород, 24 декабря 2018, 10:29 — REGNUM  Учёные Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского совместно с австралийскими коллегами разработали и сконструировали сложные противоопухолевые молекулярные комплексы, сообщает 24 декабря пресс-служба вуза.

Нанокомплексы состоят из светящихся частиц, содержащих в своём составе радиоактивный изотоп иттрий-90 и белковые молекулы, состоящие из двух частей — направляющей части, которая избирательно связывается с опухолевыми клетками, и токсической части, которая представляет собой токсин бактериальной природы. При этом фотолюминесценция нанофосфоров возбуждается инфракрасным светом, способным глубоко проникать в живые ткани, не повреждая их.

«Создаваемые нами нанокомплексы приобретают способность специфично присоединяться к опухолевым клеткам, позволяют прижизненно визуализировать опухолевые очаги и оказывать на них направленное воздействие», — сообщил ведущий учёный лаборатории оптической тераностики Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского, руководитель исследовательской группы, профессор Университета Маккуори (Австралия) Андрей Звягин.

В свою очередь, заведующий кафедрой биофизики ННГУ профессор Владимир Воденев отметил, что практическое значение данного исследования нельзя переоценить, поскольку огромная социальная значимость борьбы с онкологическими заболеваниями на сегодняшний день не вызывает сомнений.

В настоящее время учёные ННГУ получили патент на изобретение, в дальнейшем они планируют провести доклинические исследования на большой группе лабораторных животных, после чего, в случае успешных результатов, станет возможной регистрация препарата с целью внедрения в российскую и зарубежную клиническую практику.

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Онкологические заболевания
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