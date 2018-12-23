Учёные передали квантовый сигнал между двумя российскими спутниками

Рим, , 16:01 — REGNUM Итальянские учёные из Падуанского университета провели эксперимент по передаче квантового сигнала на расстоянии 20 тысяч километров между двумя российскими спутниками системы ГЛОНАСС. Об этом сообщает Phys.org.

Использование фундаментальных принципов квантовой механики позволяет добиться крайне высокой степени защиты канала коммуникации.

Итальянские учёные провели эксперимент по передаче одиночного фотона между двумя российскими спутниками системы ГЛОНАСС на расстоянии 20 тысяч километров. Этот эксперимент расширил границы применения квантовой связи.

Отметим, предыдущий рекорд расстояния, на которое передавался квантовый сигнал, был установлен с использованием китайского спутника «Мо-цзы». Спутник, специально разработанный для экспериментов по квантовой передачи информации, был запущен в 2016 году. «Мо-цзы» принимал и передавал запутанные частицы, квантовые состояния которых использовались в качестве ключей шифрования, на расстоянии 7 000 км.