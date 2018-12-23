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На «Восточном» завершили сборку «Союз-2.1а» со спутниками «Канопус-В»

Наука

24 декабря ракета будет установлена на стартовом столе

Циолковский, Амурская область, 23 декабря 2018, 15:35 — REGNUM  Специалисты госкорпорации «Роскосмос» завершили общую сборку ракеты-носителя «Союз-2.1а» и подготовили её к вывозу на стартовый комплекс. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Последним этапом сборочных работ в монтажно-испытательном корпусе космодрома стала стыковка ракет первой и второй ступени с космической головной частью.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли проекта «Канопус-В» и несколько малых спутников иностранных государств.

Вывоз ракеты и установка на стартовом столе состоится 24 декабря. Пуск запланирован на 27 декабря.

Отметим, этот пуск станет четвёртым в истории «Восточного».

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Космические полеты, аппараты и исследования
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