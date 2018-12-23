Роскосмос подал иск против «Даурии» из-за невышедших на связь спутников

Москва, , 14:44 — REGNUM Роскосмос подал иск против частной космической компании «Даурия Аэроспэйс». Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда Москвы.

Предварительное судебное заседание назначено на 24 декабря. Роскосмос требует взыскать с ответчика 274,1 млн руб.

Причиной подачи иска могли стать малые спутники МКА-Н, которые поставила «Даурия» и которые не вышли на связь после запуска в июле 2017 года.

Напомним, 14 июля 2017 года ракеты-носителя «Союз-2.1а» вывела на орбиту 73 спутника. Из них не вышли на связь два спутника дистанционного зондирования Земли МКА-Н, созданные по заказу Роскосмоса частной компанией «Даурия Аэроспейс», а также спутник «Искра-МАИ-85» Московского авиационного института и аппарат «Маяк» Московского государственного университета.

Роскосмос потребовал от «Даурии» вернуть деньги в досудебном порядке. Однако в компании заявили, что причиной неполадки на спутниках могло стать внешнее воздействие на них со стороны разгонного блока «Фрегат».

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