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Мягкая игрушка в форме машинки успокоит детей звуками мотора

Наука

Игрушка получила название Sound Sitter

Мягкая игрушка в форме машинки успокоит детей звуками мотора
Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

Токио, 23 декабря 2018, 12:23 — REGNUM  Компания Honda представила мягкую игрушку в форме машинки, воспроизводящую звуки мотора автомобиля, которые, как предполагается, могут успокаивать детей. Об этом сообщается на сайте компании.

Игрушка получила название Sound Sitter. Внутрь неё вставлено устройство, которое воспроизводит звуки настоящего мотора.

По словам разработчиков, успокаивающий эффект достигается за счет того, что низкочастотные звуки, издаваемые автомобильными моторами, похожи на звуки, которые слышит ребенок в утробе на поздних неделях беременности — сердцебиение матери, её дыхание и работа пищеварительной системы.

Отмечается, что разработчики протестировали игрушку. Из 12 детей в возрасте до полутора лет 11 успокоились благодаря ей, а у семи наблюдалось снижения сердцебиения.

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