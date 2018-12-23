В IMB разработали ногтевой датчик для биомедицинского мониторинга

Нью-Йорк, США, , 12:50 — REGNUM Систему биомедицинского контроля на основе носимого датчика деформации ногтя разработали инженеры научно-исследовательского центра американской компании IBM. Статья с описанием системы опубликована в журнале Nature.

Данные о многочисленных движениях рук, осуществляемых людьми каждый день, могут использоваться в нескольких сферах. Например, такие данные можно использовать для отслеживания состояния здоровья пациентов с заболеваниями, связанными с нарушением моторных функций (например, болезнь Паркинсона). Также эти данные могут использовать для оценки травмоопасности и оптимизации производственных процессов.

Существующие системы биомедицинского контроля мышечных движений рук являются громоздкими и существенно ограничивают подвижность конечностей.

Инженеры исследовательского центра IBM отметили, что любые движения рук сопровождаются деформацией ногтевой пластины. Они разработали электронное устройство, которое крепится на основании ногтя указательного пальца. Специальное программное обеспечение анализирует данные с датчиков устройства и распознаёт большинство стандартных движений рук. Также датчики позволяют определить силу хвата и уровень мышечного напряжения.

Авторы статьи отмечают, что прототипы, используемые для экспериментов, могут быть существенно уменьшены. Это позволит собирать биомедицинские данные без ограничений подвижности и неудобств для пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания Microsfot запатентовала носимое устройство, которое способствует уменьшению непроизвольных движений у людей с нарушениями моторных функций.