Датчик деформации ногтя поможет при диагностике заболеваний

Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Разработчики из компании IBM создали датчик деформации ногтя, способный распознавать движения пальца, который поможет при диагностике заболеваний, связанных с моторными функциями. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Принцип действия устройства базируется на том, что ноготь немного деформируется при сжатии предмета пальцами. Из-за этого закрепленная на нём фольга растягивается, увеличивая её электрическое сопротивление. После этого программа на смартфоне переводит данные о сопротивлении в величину деформации.

Отмечается, что созданный прототип устройства способен распознавать написанные пальцем цифры с точностью почти 99%, а такие действия как поворот дверной ручки — с точностью в 91%.

По словам авторов, в будущем устройство можно будет применять для отслеживания заболеваний, связанных с моторными функциями.

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