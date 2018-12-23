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InSight установил сейсмометр на Марсе

Наука

Сейсмометр SEIS является главным исследовательским инструментом миссии InSight

Вашингтон, 23 декабря 2018, 11:29 — REGNUM  Аппарат национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) InSight установил сейсмометр SEIS на поверхность Марса. Об этом сообщает пресс-служба НАСА.

Эксперты НАСА проанализировали снимки местности, сделанные зондом, и выбрали площадку для установки сейсмометра. Для развёртывания SEIS использовался специальный манипулятор зонда InSight.

Руководитель проекта InSight Том Хоффман отметил, что установка сейсмометра, являющегося самым важным исследовательским инструментом InSight, прошла успешно и навал это «отличным рождественским подарком».

SEIS будет собирать данные о сейсмической активности Марса, которые позволят уточнить структуру внутренних слоёв планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, межпланетная станция InSight совершила посадку на Марс 26 ноября.

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Исследования Марса
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