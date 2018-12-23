InSight установил сейсмометр на Марсе

Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Аппарат национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) InSight установил сейсмометр SEIS на поверхность Марса. Об этом сообщает пресс-служба НАСА.

Эксперты НАСА проанализировали снимки местности, сделанные зондом, и выбрали площадку для установки сейсмометра. Для развёртывания SEIS использовался специальный манипулятор зонда InSight.

Руководитель проекта InSight Том Хоффман отметил, что установка сейсмометра, являющегося самым важным исследовательским инструментом InSight, прошла успешно и навал это «отличным рождественским подарком».

SEIS будет собирать данные о сейсмической активности Марса, которые позволят уточнить структуру внутренних слоёв планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, межпланетная станция InSight совершила посадку на Марс 26 ноября.