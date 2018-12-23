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В 2019 году на «Байконуре» планируется провести семь пусков «Протонов»

Наука

«Протоны» будут использоваться для запуска спутников, лаборатории-телескопа и модуля МКС

Москва, 23 декабря 2018, 10:34 — REGNUM  В 2019 году на космодроме «Байконур» планируют провести семь пусков ракет-носителей тяжёлого класса «Протон», сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Представитель ракетно-космической отрасли отметил, что «Протоны» будут использоваться для выведения на орбиту российских спутников гражданского и военного назначения, лаборатории-телескопа «Спектр-РГ» и запуска к МКС многофункционального модуля «Наука». Также запланированы два коммерческих пуска для выведения на орбиту спутников связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря с космодрома «Байконур» была запущена ракета-носитель «Протон-М» с российским военным спутником.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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