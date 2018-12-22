Советский быт от Петра Великого до Путина

Александр Томилин, , 21:43 — REGNUM

Карл Маркс писал, что бытие определяет сознание. При этом он имел в виду бытие материальное. С этой мыслью готовы согласиться многие историки, разрабатывающие сюжет «история повседневности». В связи к растущим к нему интересом со стороны читающей публики этот жанр стал весьма популярен. На сей раз перед нами сборник исследований о материальной культуре в России.

Хронологические рамки сборника являются таковыми для многих и многих трудов по истории России на Западе — от Петра Великого до Путина. Тем не менее тематика его впечатляет многообразием. Окна в крестьянской культуре XVII—XVIII вв., мифы и реалии «уравниловки» эпохи Сталина, реклама шустовского коньяка в царской России, джинсы глазами советского обывателя и советский быт в романах Людмилы Улицкой. Однако это тематическое изобилие не смешано, а строго распределено по трём частям, которые соответствуют подзаголовку названия сборника: вещи, ценности, образы. Другими словами — материальная культура и её вещи, их потребление, «статусные» вещи и восприятие образов быта. Таким образом, сборник задаёт последовательность: сама вещь, далее — как этой вещью пользовались, и наконец — как её себе представляют. Причём этот взгляд представили учёные из США, России, Великобритании, Франции и Бельгии. Насколько плодотворным оказалось это сотрудничество?

Проблема восприятия — обычная тема для научных штудий на Западе. Это помогает давать истории не оценки из будущего, но смотреть на эпоху глазами её современников, приближаясь к пониманию общего процесса. К примеру, джинсы сами по себе вещь довольно удобная. Но для советского подростка перестроечной поры — это был предмет роскоши, вещью «оттуда», из-за границы, как жвачка, комиксы, кока-кола, целлофановые пакеты, приметой воображаемого западного благополучия. Поэтому через один предмет и его воображаемый образ складывается образ эпохи, а потребление предмета, его образ позволяют нам узнать жизнь страны, её хозяйство, политику, ценности властей и общества. При этом акцент сделан на советской эпохе, что не совсем ясно мотивировано авторами сборника.

Можно отметить оригинальный подход авторов к исследованиям: в частности, использование «устной истории» как метода изучения недавней повседневности, иллюстративного материала эпохи и архитектуры как источников. Это придаёт сборнику оригинальность и новизну.

Можно резюмировать, что авторам удалась попытка рассмотреть русский быт с разных сторон, и результатом стал оригинальный по методам исследования и темам сборник, который займёт своё место в библиографии о советской повседневности.