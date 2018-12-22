Первая мировая война для Российской империи и Австро-Венгрии

Александр Томилин, , 20:11 — REGNUM

Первая Мировая Война стала тем событием, которое не только перекроило карту Европы, но и изменило координаты тогдашнего мира. Автор книги о галицийской битве 1914 года, Джон Шильдер, профессор Военно-морского училища США, уверен, что результат Первой Мировой предопределили три битвы — Марна, приведшая к войне на истощение, Танненберг, надломивший Россию, и Галиция — ставшая началом крушения Австро-Венгрии. Крушение монархии Габсбургов привело к её распаду, появлению государств Восточной Европы и всему тому громадному комплексу политических проблем, связанных с их существованием, многие из которых не решены и по сию пору.

Первое, что хотелось бы сказать о книге, — она многогранна. Автор не ограничивается рассказом о движении корпусов и батальонов, он показывает войну во всём её многообразии. Политическая ситуация в Австрии начала ХХ века, национализм славян (украинцев и поляков), военные планы, оккупационная политика России в Галиции. Война показана больше с точки зрения Австрии, ибо для неё война могла стать как средством для подъёма, так подписанием смертного приговора. Справилась ли огромная и старая империя со своими проблемами с помощью войны — вот что хочет узнать автор. Как империя решала национальный вопрос в Галиции, насколько хорошо подготовлена была армия и могла ли она справиться с поставленными в генеральном штабе задачами? Увы, автор сделал акцент на национальном вопросе в австро-венгерской армии, уделив внимание проблеме обособленности венгерского гонведа от остальных вооружённых сил империи. Однако этот момент с лихвой компенсируется хорошим анализом стратегии Австрии в первые месяцы войны.

Если в литературе стало аксиомой утверждение об опасности войны на два фронта для Германии, то автор открывает эту вещь и для Австрии. «Качели» для австрийской армии между Дриной и Галицией, с учётом более качественной боевой подготовки сербской и русской императорской армий, стали для Австрии тем же, чем Марна и Восточная Пруссия для Германии. Попытка одновременного наступления на Белград и Варшаву ничего не дали для Австрии и более того — привели её к поражению и в Галиции, и на Балканах. Тогда читатель начинает понимать, что нерешённый национальный вопрос стал для империи миной замедленного действия. Поражения привели к тому, что подданные народы получили повод для своей нелояльности, в предчувствии близкого крушения империи.

Так как автор этой книги уже писал об австрийской армии в Первой Мировой в книге про битву на Изонцо и, специализируясь на международном терроризме, понимает специфику национального вопроса и войны, то перед нами открывается блестящее, новаторское исследование, которое утверждает новую концепцию истории Первой Мировой войны, анализируя её со стороны Австрии. Этот труд достоин стать настольной книгой для всех, кто интересуется русским фронтом Первой мировой войны.