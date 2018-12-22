На «Восточном» начали сборку ракеты для запуска спутников «Канопус-В»

Циолковский, Амурская область, , 16:01 — REGNUM В сборочном зале космодрома «Восточный» провели стыковку третей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» с головной частью. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Космическая головная часть ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками «Канопус-В» №5 и 6, а также с малыми спутниками иностранных государств, была состыкована с блоком третей ступени. Общая сборка ракеты запланирована на 23 декабря. После этого государственная комиссия оценит готовность ракеты к вывозу на стартовый комплекс.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», запланированный на 27 декабря, станет четвёртым космодрома «Восточный».

Как сообщало ИА REGNUM, ни одна из компаний не подала заявки на страхование стартового комплекса космодрома «Восточный» при запуске спутников «Канопус-В».