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На «Восточном» начали сборку ракеты для запуска спутников «Канопус-В»

Наука

В сборочном зале космодрома провели стыковку третей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» с головной частью

На «Восточном» начали сборку ракеты для запуска спутников «Канопус-В»
Иллюстрация: Vostok.russian.space
Сборка ракеты-носителя

Циолковский, Амурская область, 22 декабря 2018, 16:01 — REGNUM  В сборочном зале космодрома «Восточный» провели стыковку третей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» с головной частью. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Космическая головная часть ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками «Канопус-В» №5 и 6, а также с малыми спутниками иностранных государств, была состыкована с блоком третей ступени. Общая сборка ракеты запланирована на 23 декабря. После этого государственная комиссия оценит готовность ракеты к вывозу на стартовый комплекс.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», запланированный на 27 декабря, станет четвёртым космодрома «Восточный».

Как сообщало ИА REGNUM, ни одна из компаний не подала заявки на страхование стартового комплекса космодрома «Восточный» при запуске спутников «Канопус-В».

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Космические полеты, аппараты и исследования
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