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Замедление старения в пожилом возрасте объяснили статистическими ошибками

Наука

Идея о замедлении биологического старения в пожилом возрасте могла появиться в результате ошибочной статистики

Замедление старения в пожилом возрасте объяснили статистическими ошибками
sabinevanerp
Старость

Канберра, 22 декабря 2018, 14:09 — REGNUM  Идея о замедлении биологического старения в пожилом возрасте могла появиться в результате ошибочной статистики, показало исследование австралийского биолога. Статья опубликована в журнале PLoS Biology.

Вероятность смертности увеличивается с возрастом относительно фиксированными темпами. В зрелом возрасте отмечается замедление этого процесса. Некоторые учёные даже предположили, что в пожилом возрасте вероятность смертности перестаёт повышаться и выходит на плато.

Саул Джастин Ньюман из Австралийского национального провёл исследование, показавшее, что образование плато на графиках смертности в зрелом возрасте связано не с замедлением процесса старения, а с ошибками при сборе статистических данных о демографии.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Национальная статистическая служба Южной Кореи зафиксировала в стране рекордное количество долгожителей. Количество людей, возраст которых превышает 100 лет, составило около 4 тысяч человек.

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Научные исследования
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