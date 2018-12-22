Модернизация изотопного сепаратора ЦЕРН дала первые результаты

Женева, Швейцария, , 12:46 — REGNUM Испытания на установке HIE-ISOLDE Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) подтвердили, что ядра Sn (олова)-132 относятся к дважды магической группе ядер. Об этом сообщает пресс-служба ЦЕРН.

Усовершенствование установки для разделения изотопов Isotope mass Separator On-Line facility (ISOLDE) было завершено в августе 2018 года. В пресс-службе ЦЕРН представили первые результаты экспериментов на обновлённом ускорителе, получившем префикс HIE (High Intensity and Energy — повышенная интенсивность и энергия).

Теоретические расчёты предполагали, что атомные ядра Sn-132 относятся к дважды магической группе ядер. Ядра с магическим числами нуклонов обладают повышенной устойчивость за счёт заполненных нуклонных оболочек. Дважды магическими называют ядра, содержащие магические числа и протонов и нейтронов.

В ядерной физике магические числа — натуральные числа, соответствующие количеству нуклонов в атомном ядре, при котором становится полностью заполненной какая-либо его оболочка.

Эксперименты на HIE-ISOLDE позволили получить практическое подтверждение двойной магичности Sn-132.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года специалисты ЦЕРН приостановили работу Большого адронного коллайдера на два года для проведения модернизации установки.