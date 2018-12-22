В США разработали нейросеть для рецензирования научных статей

Ричмонд, США, , 11:51 — REGNUM Алгоритм нейросети, оценивающей качество научных публикаций, представил доцент Политехнического университета Виргинии Цзя-Бинь Хуан. Препринт статьи опубликован в arXiv.org.

Цзя-Бинь Хуан отметил, что на рецензирование научных статей тратится большое количество времени. Рост количества публикаций приводит к тому, что в некоторых отраслях не хватает компетентных рецензентов.

Для решения этой проблемы доцент разработал алгоритм нейросети на базе технологий искусственного интеллека. Нейросеть оценивает качество научных публикаций по формальным внешним признакам. Обучение нейросети проводилось на базе 7121 статей по технологиям компьютерного (или машинного) зрения.

Проверка полученного алгоритма показала, что нейросеть успешно отбраковывает половину некачественных работ. При этом вероятность отбраковки публикации, которую одобрил реальный рецензент, составила всего 0,4%.

Автор отметил, что эта сеть может использоваться в качестве фильтра, который снизит нагрузку на рецензентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года индийские разработчики представили алгоритм нейросети, способной отбираться изображения людей на видеозаписях по заданным критериям (таким как пол, рост и вид одежды).