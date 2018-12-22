На страхование стартового комплекса «Восточного» не подали ни одной заявки

Москва, , 08:00 — REGNUM Запрос предложения о страховании стартового комплекса на космодроме «Восточный» при запуске космических аппаратов «Канопус-В» №5 и №6 признан несостоявшимся, свидетельствует протокол оценки и сопоставления заявок, опубликованный на сайте государственных закупок.

Открытый запрос на страхование стартового комплекса космодрома «Восточный» для запуска спутников «Канопус-В» № 5, 6 был размещён на сайте госзакупок 7 декабря. Начальная цена договора о страховании в 29,3 млн рублей не заинтересовала ни одну страховую компанию.

Запрос признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг госкорпорации «Роскосмос».

Как сообщало ИА REGNUM, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», которые должны вывести на орбиту 5 и 6 спутники дистанционного зондирования земли «Канопус-В», запланирован на 27 декабря.

Вместе с российскими спутниками будут запущены малые космические аппараты Германии, Испании, ЮАР и Японии.