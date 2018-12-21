У Новосибирска есть проблемы с внедрением в практику научных разработок

Новосибирск, , 19:49 — REGNUM Новосибирская область сегодня входит в пятерку лучших инновационных регионов страны и в этом заслуга Академгородка, сказал ИА REGNUM доцент кафедры региональной экономики и управления Новосибирского государственного университета экономии и управления, вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Вячеслав Маркелов, комментируя важность озвученного на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина вопроса от новосибирской журналистки про проект развития в Новосибирской области научного центра.

«Новосибирская область сегодня входит в пятёрку лучших инновационных регионов страны. В первую очередь благодаря лидерству по уровню развития научных исследований и разработок (свыше 140% от среднего уровня по регионам России). И в этом огромная заслуга Академгородка. Но, вместе с тем, у региона есть проблемы по внедрению в практику этих разработок. Конечно, для развития инфраструктуры, в том числе социальной, нужно использовать все возможности. Например, федеральное софинансирование. Главное одновременно с созданием условий для научной деятельности продумать механизмы, направленные на внедрение результатов этой деятельности в экономику региона, страны, мира», — считает Маркелов.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал вопрос относительно проекта «Академгородок 2.0» в Новосибирске. Её интересовало, не разобьются ли научные амбиции о быт и будет ли где жить учёным.

«Я понимаю, что это очень важная составляющая вообще всего этого процесса, мы с руководителем региона (губернатор Новосибирской области Андрей Травников — прим. ИА REGNUM), конечно, будем над этим работать, — ответил Владимир Путин. — Первая задача федерального центра — выполнить свои обязательства, связанные с установками, которые дают возможность развития Академгородку, которые дают возможность, кстати, и деньги зарабатывать на этих высоких технологиях. А за этим и «социалка» подтянется. Но если нужно будет дополнительно что-то сделать для решения социальных вопросов, конечно, мы будем стараться это делать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, план развития в Новосибирске научного центра под рабочим названием «Академгородок 2.0» разработан правительством Новосибирской области совместно с Сибирским отделением РАН году в 2018 году в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина .

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