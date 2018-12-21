Классовая борьба на пути к Гапону. Гапон на пути к революции в России

Андрей Мартынов, , 19:11 — REGNUM

Активизация различных форм оппозиционного движения в начале ХХ века, естественно, вызвала проекты канализации протеста в легитимное русло. Об одном из них, связанном с именем главы московского охранного отделения полковника Сергея Зубатова (1864−1917), рассказывает книга историка Сергея Медведева (Москва).

«Зубатовщина» или «полицейский социализм», как называли эксперимент его многочисленные противники, предполагала легализацию рабочих объединений. В качестве их основы, по мысли полковника, на предприятиях должны были создаваться кассы, а затем общества взаимопомощи, выводящие протест из области политики в экономическую сферу и контролирующиеся охранным отделением и департаментом полиции.

Зубатову удалось добиться определенных успехов. Часть пролетариата четко различала свои задачи и устремления революционеров: «цель рабочих — выиграть забастовку и тем самым сделать шаг к улучшению своего положения, а цель революционеров — воспользоваться этим случаем для возбуждения рабочих против правительства».

Тем не менее эксперимент провалился. Отчасти это было связано с не всегда удачным выбором кадров, что обуславливалось «увлекающимся» характером самого Зубатова. Но более серьезной причиной было несоответствие ожиданий: деятельность легальных объединений рабочих с их экономическими требованиями вступала в противоречие с интересами фабрикантов. Как следствие, возник конфликт компетенций между министерством внутренних дел, которому был подведомственны органы сыска, проводившие эксперимент, и министерством финансов, защищавшим интересы капитала и проводившим собственную законотворческую политику по нейтрализации столкновений с рабочими (фабричные инспекции и т. д.). Наконец, имело место прямое недоверие к полковнику со стороны главы МВД Вячеслава Плеве, считавшего его виновным в стачках, прокатившихся по югу России в 1903 году. Вот как вспоминал об этом позже сам Зубатов: «Меня пригласили к министру. Его превосходительство предупредил меня, что с теми лицами, которым он не верит, он не имеет обыкновения говорить один на один, почему для присутствия при объяснении со мной приглашен генерал-лейтенант фон Валь».

Был ли проект Зубатова шансом для императорской России избежать революции, как, например, реформы Столыпина? Думается, что нет — он напоминает деятельность прогрессивного блока IV госдумы, который его члены мыслили как «путь парламентской борьбы вместо баррикад», но при этом не могли понять: сдерживают этим или, напротив, провоцируют протестные настроения.