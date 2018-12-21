398 корейский ученых участвовали в фальшивых научных конференциях

Сеул, , 17:36 — REGNUM Министерство образования, науки и техники Южной Кореи выявило 398 человек из четырех крупных исследовательских институтов страны, которые участвовали в фальшивых научных конференциях, сообщает Chosun Biz.

Факт участия в фальшивых научных конференциях был выявлен после того, как в октябре 2018 года ученые из исследовательского института при министерстве образования, науки и техники приняли участие в мероприятиях, проводимых Всемирной академией наук, инженерии и технологий, а также других фальшивых научных конференциях.

Ученые подтвердили, что за счет государства участвовали в фальшивых научных конференциях, которые проводились у знаменитых зарубежных достопримечательностей и лгали о том, что публиковали результаты своих исследований в авторитетных зарубежных изданиях. По предварительным данным, ученые должны вернуть сумму в размере 1,45 млрд вон (~ $1,290 млн), которая была выделена на командировки.

Чтобы избежать подобных случаев правительство Республики Корея решило увеличить срок участия ученых в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах с 5 до 10 лет и ввести своего рода санкции, такие как приостановление финансирования исследований.