Путин: Эндокринология — наиболее востребованная отрасль здравоохранения

Москва, , 13:35 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения РФ. Медцентру исполняется 30 лет, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что в центре работают профессионала высочайшего уровня, что позволило накопить уникальный научный и практический опыт, оказать высококвалифицированную помощь десяткам тысяч пациентов.

Путин считает, что изучение проблем эндокринологии — одна из наиболее востребованных отраслей современного здравоохранения.

«Исследовательский центр эндокринологии будет и дальше вносить значимый вклад в совершенствование отечественного здравоохранения», — выразил уверенность глава государства и пожелал коллективу успехов в благородной и очень важной работе.

Справка ИА REGNUM :

Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии занимается развитием научной и научно-технической деятельности в сфере фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области эндокринологии, в том числе диабетологии, репродуктивной и детской эндокринологии.

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