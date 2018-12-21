РАН рассчитывает на бизнес

Москва, , 15:41 — REGNUM «Как можно быстрее выводить результаты поисковых и фундаментальных исследований в промышленность», — таковы, по словам главы РАН, задачи российской науки сегодня. Это заставляет ученых искать партнеров в бизнесе, поскольку господдержки науки недостаточно.

«Нам хотелось бы больше, — отметил Александр Сергеев. — Но распределение их из средств госбюджета и компаний совсем не такое, как во всем другом мире. У нас около 70% исследований поддерживается государством, около 30% промышленностью, хайтеком. Наша задача заключается в том, чтобы перевернуть эту ситуацию. В ближайшие 5−6 лет достигнуть хотя бы уровня 50 на 50. И это как раз будет говорить о том, что область пересекающихся интересов науки и высокотехнологичного бизнеса дает свои результаты».

Зачем это нужно науке, понятно, а к чему такое сотрудничество бизнесу? Этот вопрос невольно возник в здании АФК «Система», где в канун новогодних праздников президент РАН Александр Сергеев и председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков подписали соглашение о сотрудничестве. Из окон компании «площадь Красная видна», по всему периметру зала витрины с коллекцией странных ружей и пистолетов. В таком антураже невольно возникает вопрос — зачем «Системе» фундаментальная академическая наука.

Как выяснилось, речь идет о сотрудничестве в научно-технической, инновационной, информационно-аналитической и экспертной деятельности, особенно в вопросах экспертизы высокотехнологичных и наукоемких инвестиционных проектов АФК «Система». По словам председателя Совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, наука сегодня важна во всех сферах, даже сельское хозяйство начало применять искусственный интеллект, дроны и генную инженерию, «поэтому во всех сферах это важно».

«Почему Академия наук? — подчеркнул глава АФК «Система». — Очень просто: любое новое дело, если ты хочешь его коммерциализировать, а весь мир к этому стремится, опирается на три кита — какая команда, какая техническая идея и финансирование, рынки. Если в двух мы все понимаем, то техническую идею нам оценить сложно, потому что у нас нет ученых, нет экспертов, часто мы принимаем решения по наитию. И часто «попадаем» и теряем деньги».

Первым проектом может стать сотрудничество РАН и АФК «Система» в сфере образования. Глава РАН отметил, что важно не терять перспективных для науки и производства специалистов.

«У нас существует проблема по дороге карьеры ученого или инженера. Есть такие места и развилки, когда мы теряем молодежь, уходящую в другие области. Мы с Владимиром Петровичем обсуждали, какие совместные усилия предпринять, чтобы в конкретных точках развилок и областях науки, представляющих для нас интерес, что-то сделать», — сообщил академик Сергеев.

Глава АФК «Система» видит перспективы в сотрудничестве по направлению «bigdata» — больших данных. Эти данные есть у многих структур — Сбербанка, МТС, медицинских сетей и т.д., однако использовать их эффективно пока не получается.

«Мы, как Гобсек, сидим на мешке со златом, а использовать это не можем, — заявил Евтушенков. — Мы надеемся, что с помощью ученых из Академии наук мы сможем попытаться максимально использовать накопленные данные. Тем более, что известные компании Google, Amazon и другие всё это используют и обрабатывают, не только у себя, но по всему миру собирают. Мы не должны отставать».

По мнению главы АФК «Система», пересечений с Академией наук очень много. «Мы можем быть полезны, ведь всегда хочется видеть результаты своего труда. Для нас это здорово; лучше с умным потерять, чем с дураком найти», — заключил он.

Академия наук со своей стороны рассчитывает, что подписание соглашения даст импульс к привлечению в компаньоны науки и других бизнес-инвесторов России. Президент РАН уверен, что «это положительный пример для других наших высокотехнологичных компаний идти таким же путем».

Читайте ранее в этом сюжете: В Пермском Политехе обсудили участие в национальном проекте «Наука»