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Зонд Mars Express сфотографировал ледяное озеро на Марсе

Наука

Получены фотографии кратера Королева, который заполнен огромным количеством льда

Зонд Mars Express сфотографировал ледяное озеро на Марсе
Иллюстрация: Http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Mars_Express/Mars_Express_gets_festive_A_winter_wonderland_on_Mars
Кратер Королева

Париж, 21 декабря 2018, 13:01 — REGNUM  Зонд Mars Express сфотографировал ледяное озеро на Марсе. Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства.

Зонд получил фотографии кратера Королева, который заполнен огромным количеством льда. Кратер находится в окрестностях северного полярного круга Марса. Залежи льда здесь — одни их самых крупных на планете.

Сегодня учёные пытаются разгадать загадку исчезновения воды на Марсе. Считается, что когда-то здесь были огромные запасы воды, которые впоследствии испарились в космос. Небольшая часть сохранилась в виде полярных ледовых шапок и подземных залежей льда.

Напомним, зонд Mars Express был запущен в 2003 году. С тех пор он обращается на околомарсианской орбите и собирает данные о планете и ее спутниках.

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