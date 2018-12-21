Пятница, 21 Декабря 2018 года
12:17:32 МСК

Учёные установили происхождение аборигенов по анализу ДНК

Наука

Учёные сравнили геномы митохондрий, а также ядерную ДНК древних аборигенов с современными

Канберра, 21 декабря 2018, 12:17 — REGNUM  Учёные из Австралии проанализировали ДНК около 140 коренных австралийцев-аборигенов и их предков, благодаря чему удалось установить их происхождение. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Учёные сравнили геномы митохондрий, а также ядерную ДНК древних аборигенов с современными. В результате выяснилось, что существуют различия в геномах жителей восточных и западных территорий Австралии.

Также появилась возможность на основе ДНК определять место рождения конкретного индивида. Учёным удалось довольно точно установить происхождение древних останков благодаря сходству с геномами их потомков.

Отмечается, что с помощью анализа ДНК можно возвращать останки любых коренных народов на родину, откуда их в своё время вывозили для изучения и демонстрации в музеях.

Читайте также: Учёные описали случай наследования митохондриальной ДНК от отца

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить