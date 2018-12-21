Учёные установили происхождение аборигенов по анализу ДНК

Канберра, , 12:17 — REGNUM Учёные из Австралии проанализировали ДНК около 140 коренных австралийцев-аборигенов и их предков, благодаря чему удалось установить их происхождение. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Учёные сравнили геномы митохондрий, а также ядерную ДНК древних аборигенов с современными. В результате выяснилось, что существуют различия в геномах жителей восточных и западных территорий Австралии.

Также появилась возможность на основе ДНК определять место рождения конкретного индивида. Учёным удалось довольно точно установить происхождение древних останков благодаря сходству с геномами их потомков.

Отмечается, что с помощью анализа ДНК можно возвращать останки любых коренных народов на родину, откуда их в своё время вывозили для изучения и демонстрации в музеях.

Читайте также: Учёные описали случай наследования митохондриальной ДНК от отца