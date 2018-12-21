К 2020 году в российской Арктике появится сеть роботизированных телескопов

Москва, , 12:01 — REGNUM В Заполярье установлен первый автоматический роботизированный телескоп, который будет использоваться для наблюдения за представляющими потенциальную опасность околоземными объектами. Однако на этом инженеры и астрономы из Московского физико-технического института (МФТИ) останавливаться не собираются. Как сообщили в пресс-службе вуза, уже в ближайшее время планируется создать целую сеть подобных установок.

Читайте также: Сеть центров космического мониторинга создадут в российской Арктике

Антенны быстрой связи и подключенный к ним автоматический телескоп были установлены учёными в ходе недавно завершённой экспедиции в посёлке Амдерма в Ненецком автономном округе Архангельской области. При помощи телескопа исследователи уже получили первые снимки околоземных объектов.

В вузе отметили, что новая технология даст возможность максимально оперативно и точно получать достоверные данные о событиях в околоземном космическом пространстве, представляющих угрозу для безопасности и космической деятельности РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах создания в Арктической зоне РФ сети автоматических оптических комплексов мониторинга околоземных космических объектов представитель Московского физико-технического института (МФТИ) Александр Родин заявлял в ноябре 2018 года в Нарьян-Маре.