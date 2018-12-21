Журнал Science подвёл научные итоги 2018 года

Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Научные итоги 2018 года подвёл журнал Science. Об этом сообщается на сайте издания.

Первое место среди наиболее важных достижений в области науки заняли учёные, которые разработали группу методов, позволяющих следить за развитием организмов на клеточном уровне.

В частности, учёными была опробована возможность РНК-секвенирования отдельных клеток. Благодаря нему появилась возможность измерить активность генов каждой отдельно взятой клетки. Прежде обычное РНК-секвенирование позволяло определить и посчитать разные молекулы РНК, но давало возможности увидеть, что происходит с каждой отдельной клеткой.

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Также журнал отметил другие важные достижения. Так, например, отмечается находка кости девочки неандертальско-денисовского происхождения, а также открытие в Гренландии кратера от падения гигантского метеорита.

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Кроме того, названы три главных провала года. Среди них ухудшение ситуации с глобальным потеплением, пожар в Национальном музее Бразилии, из-за которого было утеряно множество ценных экспонатов, а также опыты с редактированием генов человеческих эмбрионов китайским учёным.

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