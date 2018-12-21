В Пермском Политехе обсудили участие в национальном проекте «Наука»

Пермь, , 11:18 — REGNUM Участие Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в национальном проекте «Наука» обсудили участники заседания Совета по науке и инновациям, сообщает 21 декабря пресс-служба вуза.

О целях, задачах и структуре проекта рассказал проректор по науке и инновациям Владимир Коротаев. Он сослался на «майские указы» президента России, в соответствии с которыми к 2024 году Россия должна быть в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект «Наука», по его словам, обеспечит обновление не менее 50% приборной базы ведущих организаций и создание научных центров мирового уровня.

В свою очередь начальник управления науки и инноваций Дмитрий Трушников сообщил о трех федеральных проектах в рамках реализации нацпроекта «Наука»: «Развитие научной и научно-производственной кооперации», «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ» и «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок».

«В срок до конца 2019 года в стране будут определены 50 ведущих организаций, которые в дальнейшем попадут в программу по реализации проекта. Наша задача — попасть в этот список», — отметил содокладчик.

Он представил членам совета информацию о текущем положении Пермского Политеха в сравнении с другими университетами страны. Отмечается, что среди главных задач ПНИПУ в контексте реализации нацпроекта «Наука» были названы: увеличение количества публикаций в международных базах цитирования (МБЦ) Q1-Q2, продвижения журналов ПНИПУ в МБЦ, увеличение доли диссертаций с публикациями в журналах Q1-Q3, вовлечение школьников в научную и научно-техническую деятельность.

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