Глава правительства Казахстана обсудил с учеными проблемы развития науки

Алма-Ата, Казахстан, , 11:07 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев обсудил с учеными проблемы развития отечественной науки, сообщает 21 декабря издание BNews.

Премьер-министр прибыл в Алма-Ату с рабочим визитом. Вопросы развития науки были подняты на площадке академии наук. Для развития инноваций Сагинтаев обещал обеспечить поддержку государства, бизнеса и общества.

На встрече директор центра научных исследований Almaty Management University Данияр Сапаргалиев предложил организовать проверки ученых с кандидатской степенью на плагиат через российское общество «Диссернет».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября депутат Сената парламента Казахстана Бакытжан Жумагулов предложил увеличить финансирование фонда науки в два или три раза. Сенатор назвал недостаточным финансирование науки в объеме 0,13% ВВП.

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