Сибирские учёные повысили коррозийную стойкость титана в несколько раз

Новосибирск, , 10:09 — REGNUM Учёные института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН и Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали технологию, которая позволяет повысить коррозийную стойкость титана в несколько раз, сообщила пресс-служба института.

Отмечается, что указанное качество достигается путём наплавки коррозионностойких покрытий из тантала, ниобия или циркония на титан при помощи промышленного ускорителя электронов ЭЛВ-6.

По словам старшего научного сотрудника ИЯФ СО РАН Михаила Голковского, суть технологии наплавления состоит в следующем: электронный пучок проникает сквозь порошок и плавит сначала частицы титана и поверхность титановой пластины, частицы тантала смачиваются титаном и растворяются в нем, как сахар в воде. В результате получается слой, который увеличивает стойкость исходного металла до 100 раз — это зависит от среды, в которую будет помещаться металл.

В свою очередь аспирант кафедры материаловедения НГТУ Виталий Самойленко сообщил, что стоимость полученного материала будет составлять около 3 тысяч рублей/кг против 900 рублей за килограмм кислотостойкой нержавеющей стали, однако по соотношению стойкость/стоимость он выиграет в несколько раз.

Результаты работы учёных опубликованы в журнале Applied Surface Science.

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