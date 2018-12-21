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Ученые поняли, как узнать биологический возраст по клеткам кожи

Наука

Новый способ анализа генома способен с погрешностью примерно в восемь лет дать ответ на вопрос о реальном биологическом возрасте человека

Вашингтон, 21 декабря 2018, 09:54 — REGNUM  Американские исследователи из Института Солка, работая с ключевыми генами клеток кожи, разработали уникальную методику определения биологического возраста человека, который может не совпадать с возрастом хронологическим. Описание работы размещено на портале MedicalXpress.

Отмечается, что ученые в поисках «биомаркеров старения» проанализировали геном молодых и стареющих клеток соединительной ткани эпидермиса 133 человек в возрасте от 1 до 94 лет.

С помощью определения первичной структуры молекулы РНК ученые выяснили совокупность активных генов клеток в том или ином возрасте. Для выявления «биомаркеров старения» к полученному массиву данных применили специальные алгоритмы электронных вычислений, и в результате такие маркеры были найдены.

По данным исследователей, указанный способ анализа генома способен с погрешностью примерно в восемь лет дать ответ на вопрос о реальном биологическом возрасте человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые выяснили, что продолжительность жизни женщин и мужчин зависит не только от социальных факторов. Секрет более долгой жизни представительниц прекрасного пола кроется на генетическом уровне, полагают исследователи.

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Научные исследования
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